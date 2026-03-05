Україна

У новій команді досвідчений захисник буде грати під 67 номером.

Футбольний клуб Епіцентр офіційно оголосив про укладення угоди з досвідченим 30-річним захисником Валерієм Лучкевичем. Контракт із новачком розрахований до завершення поточного ігрового сезону. У складі своєї нової команди Лучкевич виступатиме під ігровим номером 67.

Цей перехід є важливим кроком для футболіста, адже він перебував у статусі вільного агента з літа 2025 року та активно шукав можливості для відновлення стабільної ігрової практики. Попереднім клубом Валерія було київське Динамо.

Наприкінці минулого сезону захисник приєднався до столичного гранда на правах вільного агента. Його прихід виявився успішним: Лучкевич допоміг киянам здобути золоті медалі та стати чемпіонами України. Попри цей здобуток, після завершення змагального року сторони вирішили не продовжувати співпрацю та розірвали угоду.