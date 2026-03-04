Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 4 березня 2026 року.

Чернівецька Буковина у матчі 1/4 фіналу Кубку України у гостях вибила черкаський ЛНЗ за підсумками серії післяматчевої серії пенальті.

Основний час матчу закінчився без забитих м'ячів з рахунком 0:0, після чого за регламентом турніру команди одразу перейшли до пробивання одинадцятиметрових ударів, де сильнішими виявилися підопічні Сергія Шищенка.

Таким чином, Буковина вийшла у півфінал Кубку України, ставши другим півфіналістом турніру після київського Динамо, яке напередодні вибило Інгулець.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Буковина у рамках 1/4 фіналу Кубку України-2025/26:

ЛНЗ — Буковина 0:0 (пен. — 4:5)

ЛНЗ: Паламарчук — Горін, Дідик, Драмбаєв — Г. Пасіч, Рябов, Пастух, Танковський, Кузик — Твердохліб (Микитишин, 67), Ассінор.

Буковина: Пеньков — Стасюк, Карась (Безуглий, 77), Бусько, Саків — Вітенчук — Підлепенець (Плакса, 67), Груша, Бойчук, Дахновський — Кожушко (Войтіховський, 73).

Попередження: Дідик, Танковський — Груша.