Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Оболонню.

Динамо напередодні в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграло Оболонь на власному полі в столичному дербі.

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Богдан Редушко прокоментував виступ власної команди.

"Хороші відчуття після гри, тому що найголовніше — це перемога. Непроста гра, я б сказав. Найголовніше, що ми виграли.

Ми пропустили гол, але після зимової павзи в нас якийсь такий характер під час матчів, що ми не засмучуємось, а, навпаки, ще більше вмикаємось, і тому по ходу матчів ще більше забиваємо. Сьогодні вдалось забити лише два голи. Могли й більше.

У нас характер бойовий, тому ми не можемо зупинитись, бо в жодному разі не можемо втрачати очки, тому що відстаємо від лідерів. Тому граємо тільки на перемогу.

Не знаю, чи люблять мене вболівальники. Але приємно, що є така увага. Тому чому б не підійти до них після гри. Тим паче, коли ми виграли", — заявив український виконавець.

У наступному турі Динамо гостюватиме в Олександрії.