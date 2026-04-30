Ліга Європи

Відбувся один із півфіналів єврокубкового турніру.

Ноттінгем Форест у першому півфінальному матчі Ліги Європи на своєму полі мінімально обіграв Астон Віллу з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 71 хвилині голом відзначився Кріс Вуд, який реалізував пенальті.

Матч-відповідь на полі "левів" пройде 7 травня.

Ноттінгем Форест — Астон Вілла 1:0

Гол: Вуд, 71 (пен).

Ноттінгем Форест: Ортега — Вільямс, Морату, Міленкович, Айна (Ебботт, 75) — Гіббс-Вайт, Андерсон, Домінгес, Гатчінсон — Вуд, Ігор Жезус (Єйтс, 90).

Астон Вілла: Мартінес — Дінь (Дуглас Луїз, 79), Торрес, Конса, Кеш — Тілеманс, Онана (Богард, 55) — Буендія (Матсен, 79), Роджерс, Макгінн (Санчо, 79) — Воткінс.

Попередження: Тілеманс.