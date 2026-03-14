Команда Віталія Пономарьова продовжила невдалу безгольову серію колективу Кирила Нестеренка.

На початку суботньої програми двадцятого туру української Прем’єр-ліги ми знову мали можливість спостерігати за потенційними змінами у верхній частині турнірної таблиці. Бо напередодні матчу донецького Шахтаря та харківського Металіста 1925 до Черкас на гру проти місцевого ЛНЗ завітала Олександрії. І, у разі сприятливого для команди Віталія Пономарьова сценарію, "бузкові" могли знову зрівнятись за кількістю залікових балів із "гірниками".

Або ж, за несприятливого розвитку подій, підставити себе під удар київського Динамо та житомирського Полісся, останнє з яких також мало зіграти свій матч пізніше звітного дня. Бо насправді "поліграфам" на тлі трьох поразок поспіль на старті офіційної частини 2026 року відступати вже було банально нікуди. Ще не відзначалась у воротах суперників команда Кирила Нестеренка, і при цьому свій найкращий шанс здобути хоч якісь залікові бали за цей період із технічних причин просто подарувала київській Оболоні у вигляді технічної поразки для себе.

Не без проблем починалось і звітне протистояння. За кілька хвилин до стартового свистка пролунав сигнал повітряної тривоги, тож учасники поєдинку та глядачі мали перейти в укриття й провести там загалом майже годину. Але навіть ті з уболівальників, хто затримався під час повернення на трибуни після офіційного старту гри, навряд чи ризикували пропустити щось цікаве в перші пів години основного часу.

Олександрія майже не атакували, але й сказати, що команді Нестеренка при цьому доводилось постійно відбиватись від спроб суперників вантажити м’яч до штрафного, також було б надто зухвало. ЛНЗ атакував здебільшого позиційно, і лише зрідка це завершувалось створенням гострих епізодів. Єдине, що пригадується в цьому контексті, так це подвійний момент Путрі та Рябова на правому фланзі чужого штрафного ще на сьомій хвилині, який завершився сейвами від Макаренка під час обох ударів.

А потім, уже на 33 хвилині, раптово подача Кузика з правого флангу знайшла на ближній стійці Пастуха, який щойно з’явився на заміну Дідику через травму паху в останнього, після чого Євгеній із розвороту пробив у руку Боля, яку той необачно залишив на суттєвій відстані від свого корпусу. Не було сумнівів, що з VAR ця історія призведе до пенальті, і тут уже довелось згадувати про здатність Іллі Путрі, який тривалий час перебував поза грою через травми, спокійно виконувати подібні удари. М’яч полетів у лівий кут, завдяки чому "бузкові" й виграли цей спокійний перший тайм.

Після перерви Нестеренко спробував струхнути власну команду потрійною заміною, але це не надто їй допомогло. Бо на 49 хвилині лише диво та влучання м’яча в ліву стійку після удару Драмбаєва з центру штрафного на завершення рейду через усю половину поля суперників відвело гостей від другого пропущеного м’яча. Захист "поліграфів" тоді ніби не встиг прокинутись після перерви.

Але з часом Олександрія таки завелась, і створила для себе кілька цілком пристойних моментів на контратаках. Випади із завершеннями від Кастільйо та Шостака в цьому контексті пригадуються охоче, але якось не вистачало акцентів ударам цих гравців, щоб на щось там претендувати. ЛНЗ тим часом намагався звести цей матч суто до боротьби та не ризикував уже наявною перевагою.

Аж допоки на останній хвилині основного часу стінка Ассінора та Пастуха на правому краю чужих володінь не завершилась фінальним результативним ударом у цій зустрічі. І тут уже гравці Олександрії від безсилля щось змінити почали закипати, що в підсумку призвело до двох попереджень менш ніж за хвилину для Кастільйо в компенсований час. Спочатку за сутичку з Горіним, а потім — за підкат ззаду проти Ассінора, який, здається, може обернутись дуже поганими наслідками для одного з найкращих гравців колективу Пономарьова в другій частині сезону.

У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме у львівського Руху, тоді як Олександрія прийматиме київське Динамо.

ЛНЗ — Олександрія 2:0

Голи: Путря, 35 (пен.), Ассінор, 90

ЛНЗ: Паламарчук — Муравський, Горін, Драмбаєв — Путря (Г. Пасіч, 79), Рябов, Дідик (Пастух, 29), Танковський (Нонікашвілі, 80), Кузик — Ассінор, Микитишин (Авуду, 58).

Олександрія: Макаренко — Бутко (Ващенко, 46), Беїратче (Андрейчик, 87), Кампуш, Боль (Шостак, 46), Огарков — Родрігеш, Фернандо, Мишньов — Ндіага (Кастільйо, 46), Цара (Хуссейн, 78).

Попередження: Муравський, Ассінор — Бутко, Ващенко