Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 15 березня та розпочнеться о 18:00.

У рамках двадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові донецький Шахтар зіграє номінально домашній матч проти харьківського Металіста 1925.

ШАХТАР — МЕТАЛІСТ 1925

НЕДІЛЯ, 15 БЕРЕЗНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Донецький Шахтар підходить до чергового туру української Прем'єр-ліги після єврокубкового матчу та серії успішних результатів, проте не лідером турнірної таблиці внутрішньої першості, оскільки напередодні свій матч провів ЛНЗ, який обіграв Олександрію. Щоб знову очолити боротьбу за чемпіонський титул, "гірникам" треба перемагати чи принаймні набрати одне очко для мінімальної переваги на вершині.

У зв'язку з єврокубками, де команда Арда Турана впевнено обіграла польський Лех (3:1), у "гірників" була мінімальна кількість часу на відновлення, що, звичайно, грає на руку їхньому майбутньому супернику. Ще один плюс для харків'ян у тому, що Турану доведеться використовувати ротацію, оскільки вже наступного тижня відбудеться матч-відповідь у Лізі конференцій в Кракові.

Крім всіх вищезгаданих мінусів для Шахтаря, є ще невтішні новини для фанів "гірників". Через травми у майбутній грі не зіграють Микола Матвієнко, а також Марлон Гомес та Дмитро Криськів, які отримали пошкодження у поєдинку проти Леха.

У першому колі Металіст 1925 зміг дати бій Шахтарю, закінчивши поєдинок з рахунком 1:1. Той матч не пройшов без скандальних суддівських рішень, які тривають кожен тур УПЛ і вже зараз ведуться розслідування щодо арбітрів, які, за даними ЗМІ, незабаром постануть перед поліграфом.

Після зимової перерви Металіст 1925 перебуває в гарній формі. Для старту була нічия з Кривбасом, після чого були три перемоги поспіль — дві в чемпіонаті над Олександрією та Рухом, а також у Кубку України проти київського Локомотива.

Як бачимо суперники були доволі рівні за потенціалом та турнірним становищем, що змушувало команду Младена Бартуловича атакувати та володіти ініціативою. Проти Шахтаря такого не очікується, тож буде цікаво подивитися як харків'яни вміють дисципліновано оборонятися та грати другим номером на контратаках.

Після 18 ігор Металіст 1925 йде на шостому місці і команді не можна втрачати очки, щоб поборотися за єврокубкові місця, включаючи можливу путівку до Ліги Європи через Кубок. Також не варто забувати, що харків'яни мають незіграний матч проти Вереса, який все-таки мають дограти на полі, а не вирішувати долю гри в кабінетах.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря в основний час пропонується коефіцієнт 1.51, тоді як потенційний успіх Металіста 1925 оцінюється показником 7.32. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.34.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Марлон Сантос, Педро Енріке — Назарина, Очеретько, Педріньйо — Аліссон, Невертон. Траоре.

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупський — Чурко, Калюжний, Аревало — Антюх, Забергджа, Ітодо.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Шахтар проведе 510 домашній матч в чемпіонаті;

- Шахтар може 180 раз зіграти внічию в УПЛ;

- безпрограшна серія Шахтаря триває в УПЛ 11 ігор: вісім перемог та три нічиї;

- безпрограшна серія Металіста 1925 триває в УПЛ шість ігор: чотири перемоги та дві нічиї;

- Шахтар не пропускає голів впродовж 500 хвилин в чемпіонаті;

- 25 гол в УПЛ може забити Владислав Калітвінцев (Металіст 1925), 15 — Дмитро Криськів, 10 — Педріньйо (обидва — Шахтар);

- Данило Варакута (Металіст 1925) може провести 15 сухий матч в УПЛ.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА