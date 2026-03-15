Команда Сергія Нагорняка тепер випереджає колектив Івана Федика в турнірній таблиці.
Епіцентр — Рух, фото УПЛ
15 березня 2026, 15:05
Епіцентр — Рух 2:0
Голи: Сіфуентес, 52, Сидун, 87
Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Григоращук, Лучкевич (Климець, 90) — Миронюк (Запорожець, 64), Себеріо — Рохас, Ковалець (Демченко, 46), Сіфуентес (Маткевич, 77) — Супряга (Сидун, 64).
Рух: Герета — Кітела, Підгурський, Товарницький, Ясінський (Залипка, 74) — Притула (Рейляну, 90), М. Бойко, Таллес — Діалло (Ігор, 77), Тутті (Касарда, 90), Клайвер (Руніч, 74).
Попередження:Супряга, Кирюханцев, Себеріо — Ясінський, Діалло