Команда Володимира Шарана ще не все сказала наприкінці цього сезону.
Епіцентр — Олександрія
27 квітня 2026, 15:05
Епіцентр — Олександрія 1:1
Голи: К. У. Рохас, 33 — Кампуш, 90+3
Епіцентр: Білик — Лучкевич (Супряга, 87), Григоращук, Кош, Климець — Себеріо, Миронюк (Запорожець, 87) — К. У. Рохас, Ковалець (Ліповуз, 71), Сіфуентес (Олівейра, 90+4) — Сидун.
Олександрія: Долгий — Бутко (Черниш, 83), Кампуш, Боль, Огарков — Мишньов (Амарал, 77), Ващенко, Булеца — Жонатан (Туаті, 70), Родрігеш (Кремчанін, 46), Ндіага.
Попередження: Жонатан, Ндіага, Туаті