Команда Руслана Костишина на рівному місці подарувала рятівний м'яч знекровленому колективу Віктора Скрипника.
15 березня 2026, 17:29
Колос — Зоря 1:1
Голи: Салабай, 49 — Андушич, 88
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, О. Демченко (Степаненко, 82) — Гусол (Кане, 76), Климчук (Тахірі, 76), Салабай.
Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Андушич, Кушніренко, Попара (Горбач, 90+1) — Слесар, Верлей (Задорожний, 71), Єлавич (Саленко, 78).
Попередження: Теллес — Попара