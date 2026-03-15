Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Колос — Зоря 1:1
Голи: Салабай, 49 — Андушич, 88

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, О. Демченко (Степаненко, 82) — Гусол (Кане, 76), Климчук (Тахірі, 76), Салабай.

Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Андушич, Кушніренко, Попара (Горбач, 90+1) — Слесар, Верлей (Задорожний, 71), Єлавич (Саленко, 78).

Попередження: Теллес — Попара