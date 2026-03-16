Форвард Руху прокоментував поразку від Епіцентру.

Львівський Рух напередодні поступився кам’янець-подільському Епіцентру в гостьовому матчі двадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Ми приїхали до Києва, щоб взяти очки. Рух та Епіцентр знаходяться поруч у турнірній таблиці, тому це був важливий матч з точки зору результату й він не такий, як ми очікували.

Команда старалась, але, на жаль, нам не все вдалось у цій грі. Рух не мав багато моментів, але ті що є — треба реалізовувати. Нам не пощастило.

У епізоді, де стався конфлікт і я отримав жовту картку, воротар Епіцентру, мабуть, подумав, що це я його штовхнув. Узагалі не зовсім зрозумів, чому він мав до мене якісь претензії, але це емоції, які можуть виникнути на полі.

Певний період я не тренувався, адже мав певні проблеми зі здоров’ям. Із командою я працював лише кілька днів і поступово звикаю до колективу. Приємно, що тренерський штаб мені довіряє. Хочеться віддячити за це хорошою грою", — заявив сенегальський виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме черкаський ЛНЗ.