Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 15 березня 2026 року.
16 березня 2026, 08:50
Кам’янець-подільський Епіцентр у домашньому матчі 20 туру української Прем'єр-ліги здобув перемогу над луганською Зорею (2:0).
Команди провели на рівних перший тайм із мінімальною кількістю гольових моментів, тож сильнішого визначали вже поперерві.
І тут варто відзначати колектив Сергія Нагорняка, якому вдалось забити швидкий гол та в подальшому втримувати перевагу й закрити дуель черговим узяттям воріт наприкінці основного часу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Рух у рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Епіцентр — Рух 2:0
Голи: Сіфуентес, 52, Сидун, 87
Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Григоращук, Лучкевич (Климець, 90) — Миронюк (Запорожець, 64), Себеріо — Рохас, Ковалець (Демченко, 46), Сіфуентес (Маткевич, 77) — Супряга (Сидун, 64).
Рух: Герета — Кітела, Підгурський, Товарницький, Ясінський (Залипка, 74) — Притула (Рейляну, 90), М. Бойко, Таллес — Діалло (Ігор, 77), Тутті (Касарда, 90), Клайвер (Руніч, 74).
Попередження: Супряга, Кирюханцев, Себеріо — Ясінський, Діалло