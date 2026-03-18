Україна

Історичне досягнення для представника Першої ліги України.

Чернігів пробився до історичного півфіналу Кубок України, здолавши Фенікс-Маріуполь у серії пенальті — 5:4 (0:0 — в основний час).

Матч у Чернігові, який було перенесено через повітряну тривогу, пройшов у напруженій боротьбі без голів.

Гості виглядали активніше в першому таймі та створили кілька небезпечних моментів, зокрема через Синицю та Ременяка. Після перерви гра вирівнялась, але команди так і не змогли реалізувати свої нагоди.

У підсумку долю зустрічі вирішила серія пенальті, де точнішими виявилися господарі — 5:4. Таким чином, Чернігів уперше у своїй історії виходить до півфіналу Кубка України.

Чернігів: Татаренко — Картушов, Романченко, Зенченко, Шумило, Мироненко (Тепляков, 72), Безгубченко, Койдан (Шалфєєв, 63), Столярчук (Бибік, 72), Сердюк (Шаповал, 89), Безбородько (Новіков, 63)

Фенікс-Маріуполь: Жупанський — Балан, Балаба, Горін, Гагун, Кучеров, Оріховський (Грицак, 81), Синиця (Радченко, 90+3), Сидоренко, Ременяк, Кисленко (Богданов, 68)