Україна

Перемога над Кудрівкою стала прикладом командної роботи і над чим ще працювати.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань підсумував переможний матч своєї команди проти Кудрівки, який завершився з рахунком 2:0.

Наставник похвалив гравців за мотивацію та професійний підхід, але наголосив на важливості покращення реалізації моментів:

"Хочу зробити комплімент в адрес хлопців, в своїй команді, де вони сьогодні вийшли максимально, зробили діло на професійному рівні. Мотивація, концентрація – все на високому рівні. Єдине, на що можна перечити – реалізація моментів.

А так, в принципі, ми задоволені хлопцями, відношенням, у першу чергу. Ну і, звісно, результатами. Над реалізацією ми працюємо і будемо працювати над цим компонентом. Тому потрібно працювати більше, – сказав Ротань.

Він також додав:



"Кожен матч – це новий урок. Ми намагаємося, щоб кожен гравець розумів свою роль і вмів використовувати моменти. Сьогодні команда виконала завдання, але нам треба прагнути до ще більшої ефективності перед воротами суперника".