Перемога над Кудрівкою стала прикладом командної роботи і над чим ще працювати.
Руслан Ротань, пресслужба ФК Полісся
18 березня 2026, 23:25
Головний тренер Полісся Руслан Ротань підсумував переможний матч своєї команди проти Кудрівки, який завершився з рахунком 2:0.
Наставник похвалив гравців за мотивацію та професійний підхід, але наголосив на важливості покращення реалізації моментів:
"Хочу зробити комплімент в адрес хлопців, в своїй команді, де вони сьогодні вийшли максимально, зробили діло на професійному рівні. Мотивація, концентрація – все на високому рівні. Єдине, на що можна перечити – реалізація моментів.
А так, в принципі, ми задоволені хлопцями, відношенням, у першу чергу. Ну і, звісно, результатами. Над реалізацією ми працюємо і будемо працювати над цим компонентом. Тому потрібно працювати більше, – сказав Ротань.
Він також додав:
"Кожен матч – це новий урок. Ми намагаємося, щоб кожен гравець розумів свою роль і вмів використовувати моменти. Сьогодні команда виконала завдання, але нам треба прагнути до ще більшої ефективності перед воротами суперника".