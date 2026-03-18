Україна

У Житомирі сьогодні, 18 березня, відбувся матч 21-го туру Чемпіонат України з футболу, у якому Кудрівка приймала Полісся.

Команда Руслана Ротаня здобула комфортну перевагу ще в першому таймі. Відкрив рахунок Гуцуляк після навісу Максим Брагар, точно пробивши головою в кут воріт.

Згодом Гуцуляк оформив дубль: вінгер замкнув простріл Борис Крушинський ударом в один дотик, відправивши м’яч під стійку.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь Полісся.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Полісся у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кудрівка — Полісся 0:2

Голи: Гуцуляк, 17, 24

Кудрівка: Яшков — Гусєв, Векляк, Коллахуазо (Сердюк, 76), Мачелюк — Нагнойний (Макоссо, 38), Думанюк, Бєляєв (Лєгостаєв, 46) — Козак (Пушкарьов, 69), Таїпі, Морозко (Мельничук, 69).

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Емерллаху (Андрієвський, 70), Бабенко (Краснічі, 70), Федор (Назаренко, 60) — Гуцуляк, Гайдучик (Краснопір, 70), Брагару (Філіппов, 83).