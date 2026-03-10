Головним арбітром скандального матчу чемпіонату був Микола Балакін.
Полісся - Динамо Київ, ФК Динамо Київ
10 березня 2026, 19:22
УАФ у своїх соціальних мережах опублікувала відеозаписи переговорів під час спірних епізодів скандального матчу 19 туру української Прем'єр-ліги між житомирським Поліссям та київським Динамо (1:2).
УАФ запропонувала всім проаналізувати епізоди із камер системи ВАР, а також прослухати аудіозаписи розмов арбітрів поєдинку.
Зокрема, УАФ акцентує увагу на двох епізодах: момент зі скасованим голом півзахисника Полісся Ліндона Емерллаху, та момент із порушенням правил захисника Динамо Крістіаном Біловаром проти Емерллаху на предмет можливої червоної картки.
Нагадаємо, головним арбітром матчу виступив Микола Балакін, а за систему ВАР відповідав Денис Шурман.
Крім цього УАФ пропонує записи двох спірних моментів із падіннями гравців Шахтаря Марлона Гомеса та Лассіни Траоре у штрафному майданчику Олександрії (1:0).
Також наголошується, що повний запис матчів з переговорами арбітрів були представлені для ознайомлення клубам, а також Комітету з етики та чесної гри.
Раніше повідомлялося, що УАФ відкрила службові розслідування щодо кількох арбітрів та представників суддівського комітету.