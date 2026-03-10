Україна

Головним арбітром скандального матчу чемпіонату був Микола Балакін.

УАФ у своїх соціальних мережах опублікувала відеозаписи переговорів під час спірних епізодів скандального матчу 19 туру української Прем'єр-ліги між житомирським Поліссям та київським Динамо (1:2).

УАФ запропонувала всім проаналізувати епізоди із камер системи ВАР, а також прослухати аудіозаписи розмов арбітрів поєдинку.

Зокрема, УАФ акцентує увагу на двох епізодах: момент зі скасованим голом півзахисника Полісся Ліндона Емерллаху, та момент із порушенням правил захисника Динамо Крістіаном Біловаром проти Емерллаху на предмет можливої ​​червоної картки.

Нагадаємо, головним арбітром матчу виступив Микола Балакін, а за систему ВАР відповідав Денис Шурман.

Крім цього УАФ пропонує записи двох спірних моментів із падіннями гравців Шахтаря Марлона Гомеса та Лассіни Траоре у штрафному майданчику Олександрії (1:0).

Також наголошується, що повний запис матчів з переговорами арбітрів були представлені для ознайомлення клубам, а також Комітету з етики та чесної гри.

Раніше повідомлялося, що УАФ відкрила службові розслідування щодо кількох арбітрів та представників суддівського комітету.