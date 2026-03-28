Команда Самборського програла другий спаринг, забивши тричі після перерви.

Юнацька збірна України U-16 зазнала поразки у другому контрольному матчі на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Підопічні Володимира Самборського у результативному поєдинку поступилися одноліткам із Норвегії.

Українці невдало розпочали зустріч, пропустивши двічі ще до перерви — дубль оформив Лейкангер. Після відпочинку синьо-жовті активізувалися та змогли повернути інтригу.

Мартинюк скоротив відставання одразу після виходу на другий тайм, а згодом Федушко зробив рахунок мінімальним. Однак норвежці відповіли двома голами поспіль — відзначилися Данболт і знову Лейкангер, який оформив хет-трик.

Під кінець зустрічі Гордєєв забив третій м’яч українців, але врятувати гру команді не вдалося — фінальний свисток зафіксував поразку 3:4.

Свій заключний спаринг на зборі в Туреччині збірна України U-16 проведе найближчим часом.

Україна (U-16) — Норвегія (U-16) — 3:4

Голи: Мартинюк (46), Федушко (60), (Гордєєв, 77) — Лейкангер (4, 37, 70), Данболт (69).

Україна: Мікула (Кравець, 46), Мисюра, Кудла, Кислянка, Островський (к) (Бирладяну, 81), Дзюринець (Ковбасюк, 81), Рибак (Гордєєв, 59), Пушкалов (Лапунов, 39), Савченко (Федушко, 59), Мартинюк (Бодак, 59), Довгий (Відзівашець, 46). Запасні: Галдін, Резнік, Бегметюк.