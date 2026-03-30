Головним суддею товариської зустрічі призначено Хуана Мартінеса.

Стало відомо, хто працюватиме на товариському матчі між збірними України та Албанії, який відбудеться 31 березня.

Головним арбітром поєдинку призначено іспанця Хуана Мартінеса. Йому допомагатимуть асистенти Рауль Кабаньєро та Альфредо Морено, а функції четвертого рефері виконуватиме Йосу Галех Апестегія.

При цьому система відеоповторів VAR на цьому матчі використовуватися не буде.

Гра пройде у Валенсії на стадіоні Сьютат де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Слідкувати за спарингом можна на Football.ua.