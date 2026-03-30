Керманич кумедно відреагував на чутки.

Лондонський Тоттенгем напередодні звільнив Ігора Тудора з посади головного тренера й знову розпочав пошуки нового керманича за ходом важкої кампанії та в умовах потенційного вильоту з англійської Прем’єр-ліги.

Серед імовірних кандидатів "шпори" розглядали колишнього тренера Евертона та Ноттінгем Форест Шона Дайча.

Однак сам англійський фахівець під час останнього інтерв’ю в кумедній манері відреагував на ці чутки.

"Я був тут неподалік у пабі, і один із відвідувачів підійшов до мене з питанням: "Чи правда, що ти ведеш перемовини з Тоттенгемом?".

Тоді я йому відповів наступне: "Друже, я зараз стою перед тобою, і в мене в руках зараз лише келих Гіннесса, тож навряд чи", — заявив тренер.

Нагадаємо, що Тоттенгем у підсумку може зупинитись навіть на призначенні одного з гравців тимчасовим тренером.