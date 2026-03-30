Англія

Найближчі години можуть стати вирішальними.

Активні пошуки нового головного тренера для лондонського Тоттенгема, на тлі звільнення Ігора Тудора напередодні, тривають.

Основним та жаданим кандидатом для "шпор" є італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який уже знайомий із роботою в АПЛ за часів каденції в Брайтоні.

Проте стан справ у лондонців настільки критичний, що перемовини з потенційним новим керманичем видаються дуже важкими.

Представники Тоттенгема запропонували контракт на п’ять років, але перспектива можливого вильоту з "елітного" дивізіону спочатку відштовхнула італійця.

Тоді клубу довелось діставати козирі й висувати гарантії щодо можливості створення сильної та конкурентоспроможної команди на наступні сезони, а також долучати до ймовірної угоди солідний бонус за порятунок від вильоту для тренерського штабу розміром понад 1 млн євро.

Зарплатня Де Дзербі при цьому сягатиме 13,8 млн євро за сезон — більше в АПЛ отримують тільки Хосеп Гвардіола та Мікель Артета.

Як повідомляють британські ЗМІ, це покращило мікроклімат у перемовинах і вони зрушили з мертвої точки — найближчі години будуть вирішальними.

Нагадаємо, що Де Дзербі звільнили на початку лютого із французького Марселя після низки невдалих виступів та конфлікти всередині клубу.