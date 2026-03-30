Інше

Ексзахисник прокоментував виступи проти феноменального форварда.

У останньому інтерв’ю колишній захисник французького Марселя, італійського Мілана, лондонського Челсі та національної збірної Франції Марсель Десаї поділився спогадами про протистояння легендарному бразильському нападнику Роналдо Назаріо.

"У історії футболу є невелика кількість людей, які були найкращими у своєму поколінні. Звичайно, був Пеле, потім був Марадона, а потім Роналдо, а не Зідан.

Я грав за Мілан, коли Роналдо грав за Інтер. І єдиний раз, коли я бачив Паоло Мальдіні стурбованим, це коли ми грали проти Роналдо. Він постійно казав мені: "Марсель, тримайся поруч зі мною, мені потрібна твоя допомога, нас має бути двоє на ньому. Якщо він отримає м’яч, він втече, і ми бачитимемо тільки його спину.

Роналдо був фантастичним, чарівником. Ми всі онімілі, коли він уперше торкнувся м'яча. Увесь стадіон затамував подих. Я бачив таке вперше.

Однак у нього справді не було шансів повернутись до гри через його травми. Імовірно, вони забрали 70% його здібностей. Без травм він би робив на полі все те, чого прагнув", — заявив колишній французький футболіст.