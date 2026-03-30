Україна

Наставник синьо-жовтих оцінив гру команди після невдачі у плейоф ЧС-2026 та поділився очікуваннями від спарингу з Албанією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку від Швеції (1:3) у півфіналі плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026, а також розповів про стан команди та кадрові рішення напередодні товариського матчу з Албанією.

За словами наставника, одним із ключових факторів невдачі стала сила суперника, а також пропущені м’ячі на початку таймів.

"Причини поразки? Дивіться, я вважаю, що ми грали проти сильної збірної. Я вважаю, що навіть попри те, що у Швеції не було декілька провідних гравців, але вони можуть замінити своїх футболістів, тому що майже жодного гравця немає з національної першості. І майже усі гравці грають у топкраїнах, і це дуже потужна збірна. Плюс до того, коли ти пропускаєш м’яч на перших хвилинах першого тайму і другого, це дуже важко для гравців. Ми намагалися створити моменти, але, як я казав, дуже важко грати, коли ти пропускаєш на початку зустрічі першого тайму і другого. Тому, на жаль, ми програли цю гру.

Так, ми проаналізували, ми поговорили з гравцями, але наступна гра, я вже сказав, що вона дуже важлива. Як налаштовувати? Я впевнений, що гравці всі розуміють. За тренувальним процесом я бачу, що не було жодного гравця, хто відмовився, хто сказав: "У мене немає мотивації, я їду додому, все, я не хочу тут знаходитися". Навпаки, вони казали, що ми дійсно хочемо довести, що це була прикра помилка, і завтра ми спробуємо показати, спробуємо. Я сподіваюся, я впевнений, що вони покажуть інший рівень гри.

Як я налаштовую команду? Я бачу, Віталій (Миколенко — прим. ред.) сказав, що вони зібралися, вони поговорили — це важливо, щоб усі розуміли, що ця відповідальність, вона на всіх. Так, я відповідаю перший, і на пресконференції було багато запитань до мене, вони і будуть. Але хлопці теж повинні розуміти, що ми граємо разом. Я ніколи не відокремлюю тренера від команди і команду від тренера.

Тому завтра, як Віталій сказав, дуже важливо розуміти, що це не товариська гра, а це гра після програшу. Треба показувати зовсім інший рівень гри. В нас дуже молода команда, але молода команда — це не значить, що вона не має відповідальності. Гравці, які вийдуть завтра, повинні битися за Україну, і за себе, і за наші очі", — заявив Ребров на пресконференції перед грою з Албанією.

Також український фахівець зазначив, що команда емоційно важко пережила поразку, однак змогла відновитися та підготуватися до наступної гри.

"По-перше, з Албанією це товариський матч. Так, воно вплинуло. Коли ти граєш офіційну гру і товариську – це зовсім інша річ. Зараз у нас хоча б було 4 дні на підготовку. Раніше у нас була лише 1 гра – з Азербайджаном, коли було 3 дні на підготовку. Зараз було 4.

Віталій сказав, що перший вечір, перші дні було важко, тому що дійсно хлопці не розуміли як так сталося, хоча вони були налаштовані дуже серйозно. Тепер у нас є більше часу. Впевнений, завтра у нас буде багато змін. Гравці, які вийдуть, будуть достатньо свіжими і повинні показувати інтенсивний футбол", – додав наставник.

Окремо Ребров пояснив, чому не викликав досвідченого вінгера Динамо Андрія Ярмоленка на березневі матчі збірної, відповідаючи на питання щодо брак лідерства у роздягальні.

"Тому що, як ви казали, дуже велика конкуренція на цій позиції. Напочатку чемпіонату Андрій взагалі, на жаль, не грав. Зараз він забиває, я дуже задоволений. Бажаю тільки найкращого Андрію Миколайовичу, як ви кажете. Щоб він завершив сезон без травм", – підсумував Ребров.

Нагадаємо, 26 березня збірна України поступилася Швеції (1:3) у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026. Уже 31 березня команда Реброва проведе товариський матч проти Албанії.