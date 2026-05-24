Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 23 травня 2026 року.

Луганська Зоря у матчі останнього туру української Прем'єр-ліги у гостях обіграла львівські Карпати (2:1).

Команда Франа Фернандеса відкрила рахунок на 30 хвилині зусиллями Бруніньйо, після чого в середині другого тайму Зоря зрівняла цифри на табло завдяки голу Романа Вантуха.

Потім на 89 хвилині перемогу команді Віктора Скрипника забезпечив забитий м'яч у виконанні Андрії Янича.

Після 30 турів Зоря набрала 46 очок та фінішувала на восьмому місці в УПЛ, випередивши Карпати на п'ять балів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Зоря у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Карпати — Зоря 1:2

Голи: Бруніньйо, 30 — Вантух, 73, Янич, 89.

Карпати: Домчак — Мірошніченко (Сич, 63), Бабогло, Холод, Р. Лях — Чачуа, Ерікі, Рубчинський (Педрозу, 87) — Алькайн (Квасниця, 79), Бруніньйо (Карабін, 63), Костенко (Дєдов, 87).

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан (Янич, 60), Ескінья, Вантух — Попара (Мічин, 60), Кушніренко (Дришлюк, 67) — Слесар (Ярошенко, 90+1), Башич, Єлавич (Жуніньйо, 60) — Будківський.

Попередження: Мірошніченко, Бабогло — Кушніренко, Джордан, Янич.