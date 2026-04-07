Донецький клуб опублікував заяву та звернення президента Ріната Ахметова.

Шахтар відреагував на смерть легендарного румунського тренера Мірчі Луческу, який пішов із життя 7 квітня 2026 року.

У клубі нагадали про визначну роль фахівця в історії "гірників" та оприлюднили офіційну заяву разом зі словами президента Ріната Ахметова.

"Для мене Мірча Луческу назавжди залишиться Великим Тренером і Людиною з великим футбольним серцем. Сьогодні я сумую разом із родиною Мірчі Луческу та всім футбольним світом. Дякую за все, дорогий Містере!" — сказав Рінат Ахметов.

Також у таборі "гірників" опублікували слова співчуття через втрату румунського фахівця з боку клубу:

"Футбольний клуб Шахтар висловлює найглибші співчуття родині Мірчі Луческу – дружині Неллі, сину Резвану, онукам Мерілу та Матею, його близьким та друзям, усім, хто знав і цінував Містера. Цими днями всі наші думки й молитви з його рідними та мільйонами фанатів в Румунії і в усьому світі.

Дякуємо за все, Містере. Ваше імʼя назавжди вписано в історію світового футболу. Спочивайте з миром, Великий Тренере", – йдеться у заяві пресслужби Шахтаря.

Луческу очолював Шахтар із 2004 по 2016 рік, ставши найуспішнішим тренером в історії клубу. Під його керівництвом команда провела 573 матчі та здобула 22 трофеї, серед яких 8 титулів чемпіона України, 6 Кубків України, 7 Суперкубків України, а також історичний Кубок УЄФА у 2009 році.