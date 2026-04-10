Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 10 квітня та розпочнеться о 13:00.

У рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Кропивницькому СК Полтава зіграє домашній матч проти житомирського Полісся.

СК ПОЛТАВА — ПОЛІССЯ

П’ЯТНИЦЯ, 10 КВІТНЯ, 13:00. ЗІРКА, КРОПИВНИЦЬКИЙ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВОЛОДИМИР НОВОХАТНІЙ (ЧЕРКАСИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Не складатиме труднощів здогадатись, якою буде одна з пари команд, яка залишить "елітний" дивізіон наприкінці поточної кампанії. СК Полтава не витримала конкуренції на такому рівні, і хоча суто математично шанси на порятунок у неї все ще залишаються, але навіть до 14 сходинки турнірної таблиці та львівського Руху на ній відповідно колективу Павла Матвійченка ще треба подолати відстань у дев’ять очок.

А з тим календарем, який найближчим часом буде в "малиново-жовтих", на здобуття хоча б тих самих дев’яти очок залишається лише молитись. Дуже слушно в цьому контексті наближаються Великодні вихідні. А якщо без жартів, то серед суперників рівня Полісся, Колоса, Кривбасу, Шахтаря, ЛНЗ та київського Динамо нинішній Полтаві робити загалом нічого (хоча й киян вони вже сенсаційно обігравали), а від матчів проти Оболоні та Епіцентру навіть максимальної кількості залікових балів не вистачить бодай для чогось.

Отже, полтавці просто дограють свій дебютний у історії клубу сезон в УПЛ, а суперники в особі тієї ж таки команди Руслана Ротаня можуть цим користатись на власний розсуд. Тим паче, що у "вовків" боротьба за місця в турнірній таблиці є ще дуже далекою від завершення, і зараз у них буде аж 10 днів вільного часу на підготовку до суперматчу проти Шахтаря, який вимушений розриватись поміж внутрішнім чемпіонатом та єврокубками. Тож матч проти Полтави може спокійно стати й таким, де гратимуть усі можливі кадрові резерви Полісся.

І навряд чи при цьому видовищний камбек "малиново-жовтих" у грі проти Олександрії минулими вихідними (3:3) змусить Ротаня відмовитись від можливості подивитись на наявних у нього гравців. У матчі першого кола, наприклад, теж певна ротація мала місце, і в підсумку житомиряни здобули розгромну перемогу в матчі, після якого на Полтаву через безвольні стартові пів години почали коситись (4:0). Загалом, ніщо не заважає Поліссю почати тур із власної перемоги, а там і конкуренти з обох боків у турнірній таблиці обов’язково втратять залікові бали в очних матчах цими вихідними. Карт-бланш.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

СК Полтава: Мінчев — Ухань, Савенков, Місюра, Коцюмака — Дорошенко, Плахтир — Одарюк, Кононов — Сухоручко, Кобзар.

Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко, Емерллаху — Гуцуляк, Гайдучик, Брагару.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Полісся може здобути 40 перемогу в УПЛ, або зазнати 20 поразки;

- Полісся перемагало в трьох останніх гостьових матчах чемпіонату й до повторення клубного рекорду залишається ще одна звитяга;

- СК Полтава пропускала голи в 20 останніх матчах УПЛ — загалом 54 м’ячі;

- СК Полтава не перемагала в чемпіонаті в останніх восьми зустрічах: нічия та сім поразок;

- Руслан Ротань проведе 100 матч у якості тренера команд УПЛ.

- Руслан Бабенко може провести 200 матч у чемпіонаті, Едуард Сарапій (обидва — Полісся) — 100.

- Ігор Краснопір (Полісся) може забити 20 гол в УПЛ, Володимир Одарюк — 10.

- СК Полтава може провести 10 безгольовий для себе матч у чемпіонаті.

