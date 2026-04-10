Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 10 квітня та розпочнеться о 18:00.

У рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові місцевий Рух зіграє домашній матч проти ковалівського Колоса.

РУХ — КОЛОС

П’ЯТНИЦЯ, 10 КВІТНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО КУБРЯК (ОДЕСА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Івану Федику в другій частині сезоне відверто не позаздриш. Ще до цього "жовто-чорні" не так уже й тішили власних уболівальників удалими результатами, а після того, як відбулась чергова ітерація синергії львівського футболу, усе поступово йде до того, що колись дуже амбітний проєкт може зникнути з мапи УПЛ. Аби цього не сталось, львів’яни мають витягати себе із зони перехідних матчів якнайшвидше.

І, як не дивно, у Руху для цього є всі шанси. Дистанцію в чотири залікових балів до найближчої безпечної позиції можна ліквідувати, якщо почати вигравати або хоча б просто для початку здобувати залікові бали у своїх іграх. Хоча з цим на справді великі проблеми в команди Федика, і в 2026 році вона не просто навіть унічию не грала, а й забила у ворота суперників лише одного разу в протистоянні проти черкаського ЛНЗ (1:2).

При цьому ключові дуелі проти того-таки кам’янець-подільського Епіцентру (0:2) чи київської Оболоні (0:1) також завершувались поразками, які набагато сильніше вдарили по можливостях порятунку для львів’ян, аніж будь-які невдачі проти лідерів. Із досяжного, у Руху ще будуть матчі проти Вереса, Кудрівки та Олександрії, де теоретично буде легше здобути очки, аніж проти того-таки Колоса, Карпат чи Зорі, не кажучи вже про Полісся, яке навіть у останньому турі може до чогось прагнути.

А от до чого в другій частині сезону прагне колектив Руслана Костишина — незрозуміло. Пониження в класі для "чорно-білих" межує з неможливим, але й до єврокубків відверто вже відстань достатньо далека. Аж вісім очок, і це лише для того, щоб наздогнати київське Динамо, яке ж також не планує програвати ще три зустрічі в заключному етапі сезону. От і виходить, що ще тур-два, і сезон для "колосків" можна буде вважати загалом завершеним.

І насправді Колос після зимової перерви розгубив той непоганий темп, який був у нього наприкінці минулого календарного року. Там і результативний футбол мав місце, і залікові бали здобувались значно більш інтенсивно, аніж зараз. Дві перемоги навесні, і ті з мінімальним рахунком над Карпатами та Вересом у двох дуже непростих матчах. На тлі цього ганьба в грі проти Епіцентру (0:4) виринає в пам’яті вболівальників ще більш яскравими контурами. Утім, Рух такими рахунками й не налякати — бачили й більші.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Герета — Кітела, Підгурський, Товарницький, Ясінський — Притула, М. Бойко, Таллес — Діалло, Ігор, Клайвер.

Колос: Пузанков — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков — Кане, Теллес, Гагнідзе — Гусол, Климчук, О. Демченко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Рух може зазнати 60 поразки в УПЛ;

- Рух не грав унічию в останніх 12 матчах чемпіонату: чотири перемоги, вісім поразок;

- Рух програвав у шести попередніх матчах УПЛ;

- Колос не грав унічию в останніх трьох зустрічах: дві перемоги та поразка;

- Колос за Руслана Костишина може зазнати 20 гостьової поразки в чемпіонаті.

- Колос не забивав більше одного гола в матчі УПЛ з 28 листопада.

- Рух може провести 60 безгольовий матч у чемпіонаті, Колос — 70 "сухий".

- Юрій Климчук може забити 35 гол в УПЛ, Ібрахім Кане (обидва — Колос) — 15..

