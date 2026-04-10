Команда Павла Матвійченка ще в першому таймі залишилась у меншості, але на той момент для неї й так було все скінчено в цьому матчі.
СК Полтава — Полісся, фото УПЛ
10 квітня 2026, 15:03
СК Полтава — Полісся 0:4
Голи: Гуцуляк, 10 (пен.), Андрієвський, 14, Сарапій, 34, Майсурадзе, 71
СК Полтава: Мінчев — Бужин, Савенков, Місюра, Ухань (Коцюмака, 78) — Дорошенко (Сад, 78), Даниленко (Плахтир, 78) — Одарюк, Кононов — Кобзар (Підлепич, 35), Сухоручко.
Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко (Кобернюк, 64), Сарапій (Панчишин, 46), Михайліченко — Андрієвський (Шепелєв, 46), Краснічі, Федор (Філіппов, 64) — Гуцуляк (Лєднєв, 64), Гайдучик, Брагару.
На 33-й хвилині був вилучений Євген Місюра (СК Полтава) (грубий фол).