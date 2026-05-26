26 травня 2026, 17:07
Воротар Маккабі Хайфа Георгій Єрмаков отримав виклик до збірної України на найближчі товариські матчі. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Для 24-річного українця це дебютний виклик до національної команди.
Нинішнього сезону Єрмаков провів 36 матчів, з яких 12 на нуль при 42 пропущених м'ячах.
Нагадаємо, у найближчих матчах Україна зіграє проти Польщі (31 травня) та Данії (7 червня).
Раніше повідомлялося, що Бражко замінить Ярмолюка у збірній України.