Україна

Для голкіпера цей виклик став дебютним у кар'єрі.

Воротар Маккабі Хайфа Георгій Єрмаков отримав виклик до збірної України на найближчі товариські матчі. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Для 24-річного українця це дебютний виклик до національної команди.

Нинішнього сезону Єрмаков провів 36 матчів, з яких 12 на нуль при 42 пропущених м'ячах.

Нагадаємо, у найближчих матчах Україна зіграє проти Польщі (31 травня) та Данії (7 червня).

Раніше повідомлялося, що Бражко замінить Ярмолюка у збірній України.