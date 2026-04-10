Перший заліковий бал для команди Івана Федика в 2026 році.

На завершення першого ігрового дня в рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги вболівальники отримали протистояння на Арені Львів також поміж командами, які не мали спільних інтересів у турнірній таблиці. Проте перемогти хотіли все одно в рівному ступені. Бо місцевий Рух у 2026 році взагалі лише одного разу відзначався у воротах суперників та відповідно не здобував залікових балів та зрештою опинився в зоні перехідних матчів, а ковалівський Колос відсутністю стабільності результатів у свою чергу призвів до послаблення власних позицій у боротьбі за єврокубки.

Наміри обох сторін у такому випадку були очевидними, а, мовою вболівальників, на нас очікував дуже напружений поєдинок, що в реаліях УПЛ аж ніяк не означає, що він при цьому буде сповнений гольових моментів. От боротьби, зіткнень, пошкоджень і навіть подекуди сутичок — це будь ласка. І звітна зустріч, на жаль, виключенням із цього правила не стала.

Обмін чимось більш менш схожим на гольові моменти ми побачили ще на стартових хвилинах, коли своїми нагодами в безпосередній близькості до чужих володінь не змогли скористатись Тутті, Гагнідзе та Клайвер. Проте не те, щоб до перерви, а навіть до середини першого тайму команди не змогли дотримати актуальним свій атакувальний запал, у наслідок чого ми занурились у трясовину футболу.

Не подобався такий перебіг подій і тренерам Руху та Колоса, тож поперерві ми побачили одразу кілька замін з обох боків, і поява на полі свіжого Тахірі в складі гостей на вістрі атаки навіть дала привід поговорити про виникнення гостроти. Проте легіонер так само, як і партнери до цього, не квапився влучати в площину воріт.

А потім знову була боротьба. Багато боротьби. Занадто багато боротьби. Але, що насправді не часто трапляється, це було платою за дуже цікавий розвиток гри наприкінці матчу. Спочатку Колос таки домігся свого в позиційних атаках та на 86 хвилині могутній удар Теллеса із скидання головою від Тахірі подачі з правого флангу в центрі штрафного дозволив розпечатати рахунок у цій зустрічі.

Проте Іван Федик навіть зовнішньо випромінював якусь незбагненну для інших упевненість у здатності його команди фактично з нічого в другому таймі зуміти відігратись. І сталось це вже за підсумком першого ж удару по воротах від Руху після перерви, який припав на долю Ігора та його вдалої спроби завершити подачу Кітели з правого флангу. Напевно, лише в таких стражданнях і міг народитись перший заліковий бал для "жовто-чорних" від початку календарного року.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в криворізького Кривбасу, тоді як ковалівський Колос прийматиме черкаський ЛНЗ.

Рух — Колос 1:1

Голи: Ігор, 90 — Теллес, 86

Рух: Герета — Киричок (Ясінський, 77), Підгурський, Товарницький, Кітела — Притула (Ігор, 46), М. Бойко, Таллес — Діалло (Руніч, 60), Тутті (Дзюнь, 60, Кирикович, 76), Клайвер.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бурда, Рухадзе — Гагнідзе (Степаненко, 89), Теллес, Денисенко (Станковські, 46) — Кане (Алефіренко, 67), Климчук (Тахірі, 46), Гусол.

Попередження: Клайвер, М. Бойко — Рухадзе