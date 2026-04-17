Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Після впевненої перемоги в першій грі з рахунком 3:0 над нідерландським АЗ, донецький Шахтар не мав нагальної потреби нестись уперед на чужому полі. Але й не варто було при цьому забувати досвід схожої ситуації в матчі проти польського Лех кілька тижнів тому, і, на щастя, команда Арда Турана зробила належні висновки після тієї гри. Утім, і суперники вже на етапі оголошення стартових складів дали зрозуміти, що розраховують хіба що на підтримання власного престижу. У підсумку, нічия, яка навряд чи когось має сильно засмучувати з обох сторін. Хіба що тепер вимоги до кількості балів до клубного рейтингу УЄФА для "гірників" у півфіналах будуть вищими. Вони ж хочуть пряму перепустку до Ліги чемпіонів на наступний сезон, правда?

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 6,0. Цього разу воротар Шахтаря обмежився лише одним порятунком воріт, але при цьому пропустив двічі. Питання до Різника в гольових епізодах могли бути, хіба що, стосовно удару із штрафного від Єнсенса, хоча відстань до воріт там була такою, що це вже було майже схоже на пенальті. Інший небезпечний епізод за участі голкіпера виник спонтанно — спиною врізався в стійку в першому таймі, що могло завершитись дуже поганими новинами.

Вінісіус Тобіас — 6,5. Фланговий захисник донеччан цього разу відпрацював у помірно атакувальній позиції й скоріше збирав на собі фоли від того ж Чавеса на власній половині поля. При цьому Вінісіус відзначався нетипово для себе значною кількістю втрат м’яча, і хіба що партнер на протилежному боці оборони його в цьому перевершив. Але воно й не дивно — більше, аніж на цьому захиснику Шахтаря, гравці АЗ ні на кому не фолили.

Валерій Бондар (6,0) — Микола Матвієнко (6,0) — 6,0. Для центру захисту Шахтаря цей матч не мав стати якимось надзвичайним випробуванням, бо банально найбільш прогресивний нападник АЗ Трой Перротт так і залишився на лаві для запасних. І все, начебто, було спокійно в цій зоні в "гірників", аж допоки не настали ті нервові хвилини наприкінці зустрічі, де почали помилятись як Матвієнко, так і Бондар.

Педріньйо Азеведо — 6,0. Лівий фланг оборони Шахтаря також перебував скорше в стані постійної боротьби за м’яч, через що Педро Енріке, який отримував передачі партнерів частіше за Вінісіуса на протилежному боці поля, був змушений постійно майже одразу віддавати передачі куди-небудь, аби тільки не потрапити в пастки суперників. Через це постраждала звична активність флангового оборонця "гірників", і матч для нього вийшов не надто яскравим.

Олег Очеретько — 6,0. Туран вирішив обрати більш стримані опції в центрі поля, бо це давав можливість зробити результат першої гри. І Очеретько в підсумку за рахунок здатності віддавати вертикальні передачі з глибини в цьому матчі виглядав відмінною опцією для команди. Однак, на жаль, за активну роботу в центрі поля Олегу довелось зрештою заплатити м’язовим пошкодженням із незрозумілими перспективами в контексті майбутніх протистоянь.

Єгор Назарина — 7,0. Відігравати роль опорника цього разу довелось саме Назарині, як і майстром стандартів він також був. Останнє дозволило Єгору завдати кількох ударів по чужим воротам помірного рівня небезпеки для воротаря, тоді як решту часу він сумлінно та майже без помилок відпрацював у захисті. Хіба що питання виникали до хаосу заключних хвилин, до якого була залучена чи не вся команда Турана.

Ізакі Сілва — 6,0. Усі пам’ятають, чим та наскільки рано завершився перший матч проти АЗ для цього бразильця, але вже за тиждень після підозри на струс мозку він повернувся до стартового складу з бажанням довершити справу. Але скільки насправді цікавих рішень від Ізакі ми можемо в підсумку пригадати? Хіба що той момент із дриблінгом у першому таймі на лівому фланзі чужого штрафного, коли просто не пощастило вдало копнути м’яч із гострого кута. Міг би бути черговий красень-гол, а так — не надто яскравий виступ.

Аліссон Сантана — 7,5. Усе одно помітно, що вінгер Шахтаря перебуває в стані повернення до оптимальної форми на тлі відновлення від важкої травми, але динаміка ця загалом скоріше позитивна. Принаймні, Аліссон стабільно залучений до гольових епізодів команди вже в якому матчі поспіль. І цього разу захисту АЗ так само було важко йому протистояти, окрім як створювати чисельну перевагу. Інколи — навіть три проти одного у вузькому просторі на фланзі. Але свій гол бразилець таки знайшов, причому з протилежного боку чужих володінь від своєї базової позиції.

Кауан Еліас — 7,0. Надмірне бажання відзначатись голами для нападника загалом ніколи не вважалось негативною рисою, але Еліасу в першому таймі воно подекуди помітно заважало знаходити більш цікаві варіанти для завершення епізодів. Як, наприклад, у другій половині гри в тій самій контратаці з гольовим пасом на Аліссона. І, на жаль, у контексті бразильця також говоримо про дрібне пошкодження, із яким він залишав поле на 70 хвилині.

Невертон — 6,5. Мініатюрний вінгер Шахтаря цього разу провів наче й не видатний поєдинок, але прагматична статистика не зафіксувала в нього жодної помилки під час передач та майже ідеальний дриблінг у тих епізодах, коли треба було розпоряджатись м’ячем. Ще й до боротьби Невертон постійно був залучений.

Марлон Гомес — 6,5. А це вже повернення, на яке фанати Шахтаря очікували не менше місяця. І якість роботи на м’ячі від Марлона при цьому була одразу помітною. Але оптимальну форму ще все одно доведеться набирати. Принаймні, у Турана з’явилось більше опцій для вибору.

Егіналду — 6,5. Нападник Шахтаря з’явився на полі на заключні пів години ігрового часу та був активно залучений до перехідних фаз команд. І при цьому жодного разу не помилився під час передач та мав гарні показники ведення боротьби. Але й устиг отримати попередження за розмови, у чому потреби взагалі жодної не було.

Лукас Феррейра — 7,0. Адаптуватись до футболу Шахтаря цьому вінгеру вдається чи не найважче серед решти партнерів, але з появи на полі на заміну в цій грі Лукас виконав настанови Турана максимально ефективно. Власне, момент із другим голом "гірників" він самотужки й створив суто за рахунок своїх сильних якостей роботи з м’ячем на швидкості.

Лука Мейрелліш — 7,0. Трохи більше за 20 хвилин на полі, але нападник Шахтаря знайшов простір для трьох ударів по воротах суперників, один з яких реалізував під час тієї самої контратаки. Міг і ще один гол спокійно оформити, якби швидше ухвалив рішення в компенсований час. Але загалом Мейрелліш марку форварда-хижака стабільно тримає, так що Еліасу сумувати в конкуренції точно не доведеться.

Артем Бондаренко — заключна заміна від Турана в цій грі, пов’язана, на жаль, із м’язовими проблемами в Очеретька.

