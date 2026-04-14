Тренер Нефтчі заявив, що не отримував жодних пропозицій і зосереджений на клубі.

Головний тренер азербайджанського Нефтчі Юрій Вернидуб прокоментував інформацію щодо можливого призначення до збірної України.

Фахівець спростував чутки, наголосивши, що не мав жодних контактів із представниками національної команди. За його словами, всі розмови з цього приводу є лише припущеннями в медіа.

Вернидуб також підкреслив, що наразі повністю сконцентрований на роботі в Нефтчі, який очолив нещодавно, і не планує змінювати місце роботи.

Таким чином, питання його можливого призначення до збірної України наразі не розглядається.

Раніше Вернидуб потрапив у скандал після матчу Нефтчі.