Ліга конференцій

Коментар турецького тренера після виходу в 1/2 фіналу ЛК.

Головний тренер Шахатря Арда Туран прокоментував вихід у півфінал Ліги конференцій. У першому матчі АЗ зазнав поразки 0:3, що суттєво зменшило шанси на прохід. У повторній зустрічі нідерландський клуб зіграв унічию 2:2, однак за сумою двох матчів до півфіналу пройшов Шахтар Донецьк.

– Насамперед хочу подякувати АЗ Алкмар за боротьбу і побажати їм успіху у фіналі Кубка Нідерландів наступної неділі. Вони мають великий потенціал, і це був справді цінний досвід для нас. І я щиро їх поважаю.

Якщо говорити про матч, він був емоційним для нас, тому що нам було дуже складно грати проти такого клубу, як АЗ Алкмар. З тактичної точки зору моя команда діяла дуже добре. Зовсім непросто грати з АЗ Алкмар, який дуже добре пресингує. Я хочу присвятити цей матч усім людям в Україні, які прокидаються щоранку з надією, принаймні з надією на те, що завтра діти прокинуться без вибухів.

– Вашим суперником буде Крістал Пелес. Які відчуття від виходу до півфіналу із Шахтарем? І що скажете про опонента.

– Крістал Пелес – представник АПЛ. Я був на стадіоні Крістал Пелес у грудні, і тоді це було для мене як мрія. Багато людей, які мене знають, друзі, сміялися з мене, — сказав Туран.

