Ліга чемпіонів

Голкіпер Баварії повторив показник тер Штегена за кількістю пропущених м’ячів від одного суперника.

Воротар Баварії Мануель Ноєр встановив неоднозначне досягнення у Лізі чемпіонів після матчу проти Реала (4:3).

У поєдинку з мадридцями німець пропустив тричі, довівши загальну кількість пропущених голів від цього суперника до 22. Таким чином, він повторив рекорд турніру за цим показником.

Раніше аналогічний результат продемонстрував Марк-Андре тер Штеген, який пропустив 22 м’ячі у матчах проти Баварії.

До списку також входять Ікер Касільяс із 21 пропущеним голом від Баварії, тер Штеген із 21 м’ячем від ПСЖ, а також Тібо Куртуа, який пропустив 20 разів у зустрічах із Манчестер Сіті.