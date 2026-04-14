Динамо зіграє проти Буковини, Металіст 1925 зустрінеться з Черніговом.

Стали відомі дати та місця проведення півфінальних матчів Кубка України сезону-2025/2026. Поєдинки відбудуться 21 та 22 квітня.

У нинішньому розіграші турніру взяли участь 68 команд, серед яких 21 аматорський колектив. До стадії півфіналу дійшли дві команди Української Прем’єр-ліги — Динамо та Металіст 1925, а також представники Першої ліги — Буковина і Чернігів.

Перший матч відбудеться 21 квітня: Буковина прийматиме Динамо у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича. Початок зустрічі заплановано на 18:00.

Наступного дня, 22 квітня, Металіст 1925 зіграє проти Чернігова. Матч пройде в Житомирі на стадіоні Полісся і також розпочнеться о 18:00.

Варто зазначити, що на цій стадії переможець визначається в одному матчі. У разі нічийного результату в основний час команди одразу пробиватимуть серію післяматчевих пенальті.