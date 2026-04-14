Донецький Шахтар узгодив умови переходу правого вінгера Атлетіку Паранаенсе Бруніньйо.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу 17-річного бразильця складе близько 12 мільйонів євро. Очікується, що угоду буде остаточно оформлено вже найближчими днями.

У клубі розглядають Бруніньйо як перспективне підсилення, однак він не стане єдиним новачком — Шахтар планує активну роботу на літньому трансферному ринку.

У поточному сезоні молодий вінгер провів 16 матчів, у яких відзначився чотирма забитими м’ячами.

Раніше повідомлялось, що ексгравець Шахтаря Сергій Кривцов завершив ігрову кар'єру.