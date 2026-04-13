Голкіпер "гірників" поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти черкаського ЛНЗ (2:2).

"Зараз для нас нічого не змінилося. Безумовно, ми могли здобути додаткову перевагу в три очки, проте це футбол і таке трапляється.

Тренери підказали, як потрібно було зробити та як буде правильно. Добре, що всі прислухалися до установки і все вдалося реалізувати. Ми готувалися до суперника, тож передача була цілеспрямованою.

Є моменти з переїздами, проте керівництво робить для нас максимум, аби ми комфортно добиралися на матчі. Маємо такий календар, але це наша робота, кожен має професійно ставитися до цього. Найголовніше – це результат.

Матч-відповідь проти АЗ в Алкмарі? Буде зовсім інша гра, оскільки АЗ виступатиме перед власними трибунами, і для нас у цьому протистоянні ще нічого не вирішено. Ми не повинні розслаблятися. Маємо зберігати концентрацію до кінця, щоб проходити далі, тому що помилки на такому рівні не прощають", — сказав Різник в ефірі УПЛ ТБ.

