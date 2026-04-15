Захисник Металіста 1925 прокоментував підготовку до Вереса.

Харківський Металіст 1925 проведе догравання матчу п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги проти рівненського Вереса на полі суперників.

Перед грою захисник "жовто-чорних" Артем Шабанов розповів про настрій у колективі.

"Капітанська пов'язка в матчі проти Динамо Київ не посприяла відмінному настрою, а от перемога — посприяла, тому що вигравати завжди добре, але треба рухатись далі, у нас є ще багато поєдинків попереду.

Ще поки не увійшли до графіку з двома матчами на тиждень, зараз тільки увійдемо, там подивимось, думаю, що все буде добре.

Знаєте, багато не хочу казати про контекст матчу проти Вереса, краще поговорити про це після гри, тому що в таку ситуацію, яка склалася, Верес повів себе не дуже коректно.

Я думаю, що догравання матчу через кілька місяців впливає більше на підготовку, тому що цей матч поставили посеред чемпіонату. А так, я думаю, настрій буде бойовий, так само будемо готуватись, мабуть, із подвійною мотивацією.

За рахунок самовіддачі і за рахунок колективу, я думаю, якщо будемо один за одного, усе буде добре. У нас один пропущений м’яч за вісім останніх матчів, тож будемо намагатись так і далі грати.

Я буду щасливий, якщо будь-який фактор нашої переваги спрацює і ми переможемо", — заявив український виконавець.

Матч Металіст 1925 — Верес відбудеться 15 квітня, о 18:00.