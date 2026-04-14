Фінальний матч Кубка України сезону-2025/26 відбудеться у Львові на стадіоні Арена Львів. Про це повідомляє УАФ.

Згідно з офіційною інформацією, вирішальний поєдинок турніру заплановано на 20 травня. Час початку зустрічі буде оголошено додатково.

Також нагадаємо, що раніше визначилися пари півфіналів: Буковина зіграє проти Динамо Київ, а Металіст 1925 зустрінеться з Черніговом. Саме переможці цих протистоянь і поборються за трофей.

Цікаво, що Арена Львів уже має досвід проведення фіналів Кубка України. Востаннє вирішальний матч турніру відбувся тут 21 травня 2016 року, коли Шахтар здолав Зорю з рахунком 2:0 завдяки дублю Олександра Гладкого.