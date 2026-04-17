Англійський вінгер може стати вільним агентом і знову опинитися в Бундеслізі.

Джейдон Санчо всерйоз розглядає можливість повернення до Боруссії Дортмунд і готовий піти на фінансові поступки заради цього трансферу.

Контракт вінгера з Манчестер Юнайтед спливає влітку 2026 року, і німецький клуб уже позначив свою зацікавленість у підписанні гравця на правах вільного агента. Водночас у Дортмунді дали зрозуміти, що ключовою умовою угоди стане суттєве зниження зарплатних вимог футболіста.

Сам Санчо, який нині виступає на правах оренди за Астон Віллу, не проти повернутися до Бундесліги, де він провів один із найкращих періодів своєї кар’єри до переходу в Манчестер Юнайтед у 2021 році.

Очікується, що перемовини можуть активізуватися ближче до завершення сезону.

У поточному сезоні вінгер провів 31 матч за Астон Вілла в усіх турнірах, відзначившись одним голом і однією результативною передачею. Орієнтовна трансферна вартість гравця складає близько 20 мільйонів євро.