Просто перед виїздом до Лондона травмувався Лені Йоро.

Напередодні надважливого виїзного поєдинку АПЛ проти Челсі головний біль Майкла Карріка сягнув апогею. Захисна лінія команди практично перестала існувати.

За повідомленнями медіа, Лені Йоро травмувався безпосередньо перед поїздкою команди до Лондона. Існує велика ймовірність, що француз більше не зіграє у поточному сезоні. Ця втрата стала критичною, адже лазарет та список дискваліфікованих у Манчестер Юнайтед і без того переповнені.

З різних причин найближчий матч пропустять ще три ключові центральні оборонці:

Лісандро Мартінес (дискваліфікація): Аргентинець заробив пряме вилучення (і триматчевий бан) в минулому турі під час поразки від Лідса (1:2). Захисника покарали за абсолютно безглузду поведінку — він смикнув за волосся форварда суперників Домініка Калверт-Льюїна.

Гаррі Магвайр (дискваліфікація): Англієць отримав червону картку ще 20 березня у грі з Борнмутом за фол останньої надії на Еванілсоні. Магвайр уже пропустив гру проти Лідса, проте незалежна комісія FA подовжила його дискваліфікацію ще на один матч. Причиною стало те, що Гаррі використовував нецензурну лайку на адресу четвертого арбітра одразу після свого вилучення.

Маттейс де Лігт (травма): Нідерландець вибув через пошкодження спини. За словами Карріка, захисник досі проходить реабілітацію у приміщенні і ще навіть не розпочав тренування на газоні. Його повернення слід очікувати не раніше ніж за кілька тижнів.

Єдиним номінальним центральним оборонцем, який залишився доступним для тренерського штабу, є 19-річний Айден Гевен. Тренеру манкуніанців доведеться серйозно поламати голову над тим, як експериментальна лінія захисту стримуватиме атаку лондонців.