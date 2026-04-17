Англія

Згідно з повідомленнями The Athletic, Тоттенгем наразі перебуває на просунутій стадії переговорів щодо підписання 28-річного Сенесі як вільного агента — за умови, що шпори збережуть свою прописку у вищому дивізіоні.

Встановлення контакту з гравцем до дозволеного часу є прямим порушенням регламенту Прем'єр-ліги. Північнолондонський клуб уже встиг відреагувати та швидко заперечив ці звинувачення. Представники Тоттенгема відмовилися давати офіційні коментарі виданню Daily Telegraph, назвавши інформацію про можливе порушення чутками та спекуляціями.

Попри спростування, сам факт та час появи інформації про обговорення викликають серйозні юридичні побоювання, ставлячи клуб у нестабільне становище перед керівним органом ліги на шляху до підписання своєї головної трансферної цілі.

Правила АПЛ містять суворі протоколи щодо того, коли і як клуби можуть контактувати з футболістами, які зареєстровані в інших командах. Зокрема, регламент щодо контрактів, реєстрацій та трансферів чітко визначає:

Пункт T.1.2: Клубу дозволяється робити підхід до гравця з метою переговорів щодо контракту лише за наявності попередньої письмової згоди клубу, якому цей гравець наразі належить.

Пункт T.2.1: Клубу дозволяється робити підхід до гравця, який стане вільним агентом (out of contract) 1 липня, виключно у період після третьої суботи травня.

Будь-які дії в обхід цих правил розцінюються як порушення та можуть призвести до відповідних санкцій від керівництва ліги.