Італійський півзахисник залишається ключовою фігурою туринського клубу.

Ювентус офіційно оголосив про продовження контракту з центральним півзахисником Мануелем Локателлі. Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Нова угода з 28-річним футболістом розрахована до 30 червня 2030 року. У клубі підкреслюють, що це рішення символізує стабільність, відданість та відповідальність гравця, який став важливою частиною команди як на полі, так і поза ним.

Локателлі виступає за Ювентус із 2021 року з моменту трансферу з Сассуоло та за цей час провів уже 224 матчі у складі "б’янконері", відзначившись 9 голами та 17 результативними передачами.

У поточному сезоні італієць зіграв 41 матч за Юве, забив 3 голи і віддав 2 асисти. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 25 млн євро.