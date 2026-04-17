Англія

Клуби готуються до вимог УЄФА на тлі мультиклубної моделі власності.

Челсі та Страсбур, які належать одній групі власників BlueCo, вжили заходів для дотримання правил УЄФА у разі потрапляння до одного єврокубкового турніру. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, у французькому клубі відбулися зміни на рівні керівництва, а також було створено спеціальну структуру "сліпого трасту", яка дозволяє забезпечити незалежне функціонування обох команд відповідно до вимог УЄФА.

Остаточне рішення щодо відповідності цих заходів регламенту ухвалюватиме орган фінансового контролю УЄФА влітку.

Якщо обидва клуби все ж кваліфікуються до одного турніру, їм буде заборонено здійснювати трансфери між собою протягом сезону. Варто зазначити, що лише в поточній кампанії Челсі та Страсбур провели 12 угод із переходами гравців.

Наразі Челсі перебуває поза зоною Ліги чемпіонів в англійській Прем’єр-лізі, відстаючи від топ-5, і ризикує виступати в Лізі Європи. Водночас Страсбур зберігає кілька варіантів потрапляння до єврокубків — як через чемпіонат Франції, так і завдяки виступам у Кубку Франції та Лізі конференцій.

Таким чином, обидва клуби вже зараз готуються до потенційного сценарію, який може створити юридичні та регуляторні виклики в межах мультиклубної системи власності.