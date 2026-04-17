Україна

У матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги київська Оболонь на власному полі поділила очки зі СК Полтава — 1:1. Долю зустрічі вирішили два пенальті, а напружену кінцівку не перервала навіть повітряна тривога.

Перший тайм минув у боротьбі з невеликою кількістю гострих моментів, хоча команди активно шукали шлях до воріт суперника. Найбільш помітною подією став удар Сада зі штрафного, після якого м’яч влучив у поперечину.

Після перерви рахунок було відкрито: на 52-й хвилині Жовтенко сфолив у штрафному на Галенкові, і після перегляду VAR арбітр призначив пенальті. Сад упевнено реалізував одинадцятиметровий, вивівши гостей уперед.

СК Полтава зосередилась на обороні, але ускладнила собі завдання вилученням Веремієнка на 66-й хвилині. Оболонь отримала чисельну перевагу та посилила тиск, змусивши суперника оборонятись майже без перепочинку.

Зрештою, господарі відігрались на 82-й хвилині: після гри рукою Коцюмаки у власному штрафному арбітр після перегляду VAR призначив ще один пенальті, який реалізував Слободян.

У компенсований час матч опинився під загрозою переривання через повітряну тривогу, однак арбітр дозволив командам дограти зустріч. У підсумку нічия 1:1, яка не дозволила жодній із команд суттєво покращити своє турнірне становище.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — СК Полтава у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:



Оболонь — СК Полтава 1:1

Голи: Слободян, 82 (пен.) — Сад, 54 (пен.)

Оболонь: Марченко — Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко — Чех, Волохатий (Т. Лях, 84) — Мединський (Суханов, 67), Слободян, Третьяков (Прокопенко, 84) — Устименко.

СК Полтава: Мінчев — Ухань, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака — Дорошенко, Даниленко (Плахтир, 74) — Одарюк (Бужин, 74), Сад (Савенков, 70), Галенков (Кононов, 84) — Сухоручко (Марусич, 84).

Попередження: Чех — Веремієнко, Даниленко, Савенков, Ухань

На 66-й хвилині був вилучений Олег Веремієнко (СК Полтава) (друге попередження).