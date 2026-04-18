Італія

Наставник римлян не захотів обговорювати чутки та закликав зосередитися на наступному матчі з Аталантою.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні емоційно відреагував на запитання журналістів щодо свого майбутнього в клубі під час пресконференції напередодні матчу 33-го туру Серії А проти Аталанти, продемонструвавши явне роздратування через постійні спекуляції.

"Ви постійно запитуєте мене про речі, які не стосуються справи, але я хочу говорити про матч.

Я вже сказав, що не хочу створювати проблеми, а це питання їх створює, тож ставте питання про команду або завтрашню гру", – сказав Гасперіні.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні хоче відкласти остаточне рішення щодо своєї кар’єри в Ромі до завершення сезону, на тлі внутрішніх розбіжностей у клубі та незадовільних результатів у єврокубках.