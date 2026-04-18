Наставник римлян не захотів обговорювати чутки та закликав зосередитися на наступному матчі з Аталантою.
Джан П'єро Гасперіні, Getty Images
18 квітня 2026, 00:20
Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні емоційно відреагував на запитання журналістів щодо свого майбутнього в клубі під час пресконференції напередодні матчу 33-го туру Серії А проти Аталанти, продемонструвавши явне роздратування через постійні спекуляції.
"Ви постійно запитуєте мене про речі, які не стосуються справи, але я хочу говорити про матч.
Я вже сказав, що не хочу створювати проблеми, а це питання їх створює, тож ставте питання про команду або завтрашню гру", – сказав Гасперіні.
Раніше повідомлялося, що Гасперіні хоче відкласти остаточне рішення щодо своєї кар’єри в Ромі до завершення сезону, на тлі внутрішніх розбіжностей у клубі та незадовільних результатів у єврокубках.