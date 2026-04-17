Італія

Схоже, команду Крістіана Ківу більше нічого не зупинить на шляху до чемпіонського титулу.

Інтер здобув переконливу перемогу над Кальярі у матчі 33-го туру італійської Серії А з рахунком 3:0, продовживши впевнений рух до чемпіонського титулу.

У першому таймі господарі мали помітну перевагу, однак не змогли реалізувати свої моменти. Небезпечно пробивали Франческо Піо Еспозіто та Федеріко Дімарко, але оборона гостей діяла самовіддано, а воротар Елія Капріле неодноразово рятував свою команду. Кальярі також відповідав гострими випадами — зокрема, Себастьяно Еспозіто змусив Жозепа Мартінеса серйозно попрацювати.

Після перерви Інтер додав у швидкості та дотиснув суперника. На 52-й хвилині Федеріко Дімарко віддав точну передачу з флангу, а Маркус Тюрам замкнув її на дальній стійці. Вже за кілька хвилин Ніколо Барелла подвоїв перевагу, добивши м’яч після заблокованого удару Тюрама.

Кальярі намагався повернутися у гру, однак оборона міланців діяла надійно. Остаточну крапку в матчі поставив Пйотр Зелінські у компенсований час — після скидки Дензела Думфріса півзахисник потужним ударом відправив м’яч у верхній кут воріт.

Таким чином, Інтер здобув чергову впевнену перемогу та ще більше наблизився до завоювання Скудетто, тоді як Кальярі продовжує боротьбу за збереження місця в еліті.

Інтер — Кальярі 3:0

Голи: Тюрам, 52, Барелла, 56, Зелінські, 90+2

Інтер: Мартінес — Аканджі, де Врей, Аугусто — Думфріс, Барелла (Діуф, 89), Чалханоглу (Фраттезі, 86), Мхітарян (Зелінські, 76), Дімарко (Енріке, 76) — Еспозіто, Тюрам (Бонні, 76)

Кальярі: Капріле — Педру (Белотті, 88), Міна, Родрігес — Палестра, Адопо, Гаетано (Дейола, 57), Сулемана (Фолоруншо, 76), Оберт (Дзаппа, 76) — Еспозіто, Борреллі (Менді, 57)

Попередження: ... — Борреллі, Еспозіто