Шведського вінгера вважають важливою частиною проєкту клубу.

Атакуючий півзахисник Тоттенгема Деян Кулусевські, ймовірно, залишиться в клубі навіть у разі пониження в класі. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За словами джерела, 25-річний швед розглядається як важливий елемент команди незалежно від того, чи виступатиме Тоттенгем у Прем’єр-лізі, чи в Чемпіоншипі. Його цінують не лише за ігрові якості, а й за вплив у роздягальні.

"Я впевнений, що Кулусевські залишиться в Тоттенгемі навіть у разі вильоту. Він є хорошим прикладом для інших гравців, а Роберто Де Дзербі його цінує", — зазначив Ді Марціо.

У поточному сезоні Кулусевські ще не виходив на поле через складну травму коліна, яку отримав у травні минулого року. Відновлення затягнулося, і терміни його повернення неодноразово переносилися.

Попри це, у клубі зберігають довіру до шведського футболіста, розраховуючи на нього як на одного з ключових гравців у майбутньому, незалежно від турнірного статусу команди.