Україна

У центральному матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар здобув важливу перемогу над житомирським Поліссям — 1:0. Єдиний гол у зустрічі дозволив “гірникам” не лише перервати невдалу серію проти житомирян, а й одноосібно очолити турнірну таблицю.

Перший тайм пройшов у напруженій тактичній боротьбі з мінімумом моментів. Команди більше зосереджувались на контролі центру поля та нейтралізації сильних сторін одна одної. Шахтар навіть відзначився забитим м’ячем, однак гол Ізакі був скасований через офсайд у передголевій фазі.

Після відпочинку ключовим став епізод на 56-й хвилині. Після подачі кутового воротар Полісся Волинець припустився помилки на виході, і Валерій Бондар опинився першим на м’ячі, переправивши його у порожні ворота.

У підсумку мінімальна перемога донеччан, яка може стати визначальною у боротьбі за чемпіонство.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Полісся у рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Шахтар — Полісся 1:0

Гол: Бондар, 56

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Вінісіус, 88), Очеретько, Ізакі (Назарина, 88) — Аліссон (Феррейра, 70), Траоре (Еліас, 80), Егіналду (Невертон, 70).

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський (Майсурадзе, 21) — Андрієвський (Краснічі, 81), Бабенко, Емерллаху (Федор, 46) — Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 62), Назаренко (Брагару, 62).

Попередження: Очеретько — Брагару