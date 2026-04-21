Тренер розкритикував реакцію команди після пропущеного гола та визнав боротьбу за золоті медалі майже втраченою.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у виїзному матчі 24-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:1).

За словами наставника, гра була рівною та переважно тактичною, а ключовим моментом стала єдина помилка, яка й вирішила долю зустрічі:

"Це дуже прикрий результат для нас. Загалом гра була рівною, більше тактичною – фактично до першої помилки. На жаль, саме ми її й припустилися", — зазначив Ротань.

Тренер також розкритикував дії своїх підопічних після пропущеного м’яча, підкресливши втрату організації та концентрації:

"Після пропущеного м’яча мені не сподобалася реакція команди: почали діяти хаотично, втратили концентрацію. У цей період Шахтар мав ще кілька шансів, щоб збільшити рахунок", — додав він.

Водночас Ротань позитивно оцінив гру команди до пропущеного гола. За його словами, Полісся діяло організовано, впевнено контролювало м’яч і не дозволяло супернику створювати небезпечні моменти:

"Якщо ж говорити про гру до гола – ми виглядали досить добре: були організованими, зосередженими, впевнено працювали з м’ячем. Не пригадую, щоб суперник створював небезпеку біля наших воріт до цього моменту. Але це футбол", — підкреслив наставник.

Окремо тренер привітав Шахтар із перемогою та визнав, що його команда втратила важливу можливість поборотися за чемпіонство:

"Для нас це був шанс включитися в боротьбу за чемпіонство, однак ми його втратили. Втім, не опускаємо рук – продовжимо боротьбу, хоча вже, мабуть, за бронзові нагороди", — підсумував Ротань.

Після цього туру Шахтар відірвався на три очки від ЛНЗ маючи при цьому гру в запасі. Полісся залишилося на третій позиції з 46 балами.