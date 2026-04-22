Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Буковиною.

Київське Динамо напередодні обіграло чернівецьку Буковину в гостьовому півфінальному матчі Кубка України в Тернополі.

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Олександр Яцик прокоментував виступ власної команди.

"Буковина дуже добре сьогодні грала, і за це їй велика повага. Але, напевно, нам ця перемога була потрібніше.

Кубок — це, мабуть, єдиний трофей, за який ми зможемо поборотись у цьому сезоні. Докладемо максимум зусиль, щоб виграти Кубок.

На жаль, я не грав торік проти Буковини, тому нічого не можу сказати щодо порівняння цих двох матчів.

Дуже приємно було грати за такої підтримки. Дуже дякую вболівальникам, які сьогодні прийшли на матч. Вони зробили футбольне свято для гравців і для себе", — заявив український виконавець.

У фінальному матчі київське Динамо зустрінеться з переможцем пари Металіст 1925 — Чернігів.