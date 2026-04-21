Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 21 квітня 2026 року.

У півфіналі Кубка України київське Динамо здолало чернівецьку Буковину — 3:0. Матч відбувся в Тернополі через невідповідність стадіону господарів вимогам турніру.

Команда Ігоря Костюка вирішила долю гри ще до перерви: Пономаренко відкрив рахунок після контратаки, а Волошин подвоїв перевагу наприкінці першого тайму.

Після перерви Буковина намагалася повернутись у гру та створила кілька небезпечних моментів, але воротар киян Нещерет діяв надійно. Натомість Динамо реалізувало ще одну атаку — Пономаренко оформив дубль на 82-й хвилині.

У підсумку впевнена перемога 3:0 і вихід Динамо до фіналу, де суперник визначиться в парі Металіст 1925 — Чернігів.

Буковина — Динамо Київ 0:3

Голи: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43

Буковина: Пеньков — Стасюк (Гакман, 89), Безуглий, Прокопчук, Бусько (Морговський, 28), Саків — Підлепенець (Шинкаренко, 89), Вітенчук (Горенко, 83), Груша, Дахновський — Кожушко (Войтіховський, 80).

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Захарченко, 60), Михавко, Вівчаренко (Дубінчак, 79) — Буяльський (Піхальонок, 75), Бражко, Шапаренко (Яцик, 60) — Волошин, Пономаренко, Редушко (Ярмоленко, 75).

Попередження: Войтіховський — Редушко, Бражко, Шапаренко, Дубінчак